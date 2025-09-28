Мбаппе, Винисиус и Беллингем – в заявке «Реала» на игру с «Кайратом» в Казахстане
«Реал» опубликовал заявку на матч с «Кайратом» в Лиге чемпионов.
В список из 22 футболистов попали Килиан Мбаппе, Винисиус и Джуд Беллингем.
Заявка «Реала»: Куртуа, Лунин, Наварро, Алаба, Асенсио, Каррерас, Гарсия, Хейсен, Хименес, Беллингем, Камавинга, Вальверде, Тчуамени, Гюлер, Себальос, Винисиус, Эндрик, Мбаппе, Родриго, Гонсало, Браим Диас, Мастантуоно.
Игра состоится 30 сентября в Алматы.
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?77952 голоса
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовано: Sports
Источник: сайт «Реала»
