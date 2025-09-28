25

Мбаппе, Винисиус и Беллингем – в заявке «Реала» на игру с «Кайратом» в Казахстане

«Реал» опубликовал заявку на матч с «Кайратом» в Лиге чемпионов.

В список из 22 футболистов попали Килиан Мбаппе, Винисиус и Джуд Беллингем.

Заявка «Реала»: Куртуа, Лунин, Наварро, Алаба, Асенсио, Каррерас, Гарсия, Хейсен, Хименес, Беллингем, Камавинга, Вальверде, Тчуамени, Гюлер, Себальос, Винисиус, Эндрик, Мбаппе, Родриго, Гонсало, Браим Диас, Мастантуоно.

Игра состоится 30 сентября в Алматы.

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?77952 голоса
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовано: Sports
Источник: сайт «Реала»
