Одриосола о голе в ворота «Барселоны»: «Я горжусь этим, не буду врать. Я пережил ад, потому что не мог помочь «Сосьедаду». Мое тело не слушалось меня весь прошедший год»

Альваро Одриосола заявил, что гол «Барселоне» стал для него поворотным моментом.

«Реал Сосьедад» уступил «Барселоне» (1:2) в 7-м туре Ла Лиги.

«Не стану врать, я очень горд своим голом. У меня сейчас очень трудный период, честно говоря, я ничего не могу с этим поделать. У меня были действительно тяжелые времена, потому что я не смог помочь «Сосьедаду», команде всей своей жизни.

Я очень строг к себе. Я всегда самокритичен, я смотрю на себя прежде, чем на других. И я не смог защитить эмблему так, как мне бы хотелось. Я заботился о себе, но мое тело не слушалось меня весь прошедший год, оно было не со мной и не подчинялось голове. Месяц назад я был очень расстроен, и это стало поворотным моментом. Я был на грани ухода. Я хотел играть, хотел снова стать самим собой. Я хотел вернуть себя в клубе своей жизни. Но сегодняшняя игра и забитый гол стали поворотным моментом.

Я пережил ад, и я сказал себе, что буду отдавать все силы каждую секунду. Для меня большая честь быть в клубе моей жизни, в моем городе. Девять месяцев назад я стал отцом двух дочерей, и я посвящаю этот гол им и своей девушке. Я намерен отдать все силы, но горжусь тем, что не сдался. Для меня это очень важный момент.

Когда ты выкладываешься полностью, тебе воздается за это. У меня были трудные времена, все ощущается немного острее. Мои друзья и семья болеют за «Сосьедад». Не знаю, буду ли я играть минуту, две, три. Я чувствовал, что не знаю, сколько еще пробуду в клубе своей жизни, я мечтаю, чтобы мои дочери увидели, как я играю на «Аноэте», и иногда я думал, что этого не случится. Есть люди, которые в это не верят, но я люблю «Сосьедад », – сказал Одриосола .