  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Одриосола о голе в ворота «Барселоны»: «Я горжусь этим, не буду врать. Я пережил ад, потому что не мог помочь «Сосьедаду». Мое тело не слушалось меня весь прошедший год»
0

Одриосола о голе в ворота «Барселоны»: «Я горжусь этим, не буду врать. Я пережил ад, потому что не мог помочь «Сосьедаду». Мое тело не слушалось меня весь прошедший год»

Альваро Одриосола заявил, что гол «Барселоне» стал для него поворотным моментом.

«Реал Сосьедад» уступил «Барселоне» (1:2) в 7-м туре Ла Лиги.

«Не стану врать, я очень горд своим голом. У меня сейчас очень трудный период, честно говоря, я ничего не могу с этим поделать. У меня были действительно тяжелые времена, потому что я не смог помочь «Сосьедаду», команде всей своей жизни.

Я очень строг к себе. Я всегда самокритичен, я смотрю на себя прежде, чем на других. И я не смог защитить эмблему так, как мне бы хотелось. Я заботился о себе, но мое тело не слушалось меня весь прошедший год, оно было не со мной и не подчинялось голове. Месяц назад я был очень расстроен, и это стало поворотным моментом. Я был на грани ухода. Я хотел играть, хотел снова стать самим собой. Я хотел вернуть себя в клубе своей жизни. Но сегодняшняя игра и забитый гол стали поворотным моментом.

Я пережил ад, и я сказал себе, что буду отдавать все силы каждую секунду. Для меня большая честь быть в клубе моей жизни, в моем городе. Девять месяцев назад я стал отцом двух дочерей, и я посвящаю этот гол им и своей девушке. Я намерен отдать все силы, но горжусь тем, что не сдался. Для меня это очень важный момент.

Когда ты выкладываешься полностью, тебе воздается за это. У меня были трудные времена, все ощущается немного острее. Мои друзья и семья болеют за «Сосьедад». Не знаю, буду ли я играть минуту, две, три. Я чувствовал, что не знаю, сколько еще пробуду в клубе своей жизни, я мечтаю, чтобы мои дочери увидели, как я играю на «Аноэте», и иногда я думал, что этого не случится. Есть люди, которые в это не верят, но я люблю «Сосьедад», – сказал Одриосола.

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?81326 голосов
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: DAZN
logoБарселона
logoРеал Сосьедад
logoЛа Лига
logoАльваро Одриосола
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Ямаль показал «Трофей Копа» болельщикам «Барсы» перед матчем с «Сосьедадом»
3сегодня, 20:21Фото
Флик о Педри: «Особенный игрок, на поле он повсюду. Он дает «Барсе» контроль, вместе с де Йонгом они отлично организуют игру»
9сегодня, 20:04
Флик про 2:1 с «Сосьедадом»: «Барселоне» пришлось потрудиться, соперник низко оборонялся, но победа заслуженная. Здорово, что Ямаль вернулся, все могут увидеть, насколько он хорош»
26сегодня, 18:53
Главные новости
У Родри болит колено, на котором он рвал «кресты», сообщил Пеп. Хавбек «Сити» пропустил игру с «Бернли» в субботу
210 минут назад
Джо Коул за увольнение Аморима: «МЮ» нужно новое направление. У Рубена было достаточно времени на внедрение идей, но он ни разу не выиграл в АПЛ дважды подряд, это беспокоит»
217 минут назад
Челестини об игре со «Спартаком»: «Согласен, что это класико, дерби. Для ЦСКА это особенный матч, большой вызов»
223 минуты назад
Конте про 1:2 с «Миланом»: «Наполи» проиграл впервые за пять туров – и не команде со дна таблицы. Но надо играть внимательнее, ранний гол разочаровывает»
629 минут назад
Вратарь «Кайрата» Калмурза о матче с «Реалом»: «Вся страна, можно сказать, весь СНГ будет болеть за нас. Мы должны показать всем, что в Казахстане есть футбол и большие таланты»
2540 минут назад
Аллегри про 2:1 с «Наполи»: «Милан» в начале пути, и это маленький шаг вперед. Я счастлив. У нас есть потенциал»
1147 минут назад
Флик о 2-м месте Ямаля в голосовании за «Золотой мяч»: «Мы не можем изменить это решение. В следующем году Ламин поборется за награду, уверен»
459 минут назад
«Реал» освистали в Казахстане из-за отказа от встречи с фанатами в аэропорту
5359 минут назадВидео
Гути о том, что Симеоне плакал после победы в дерби: «Атлетико» нужно настраиваться на каждый матч, а не только на «Реал»
21сегодня, 21:03
Чемпионат Испании. «Барселона» обыграла «Сосьедад» Захаряна, «Бетис» победил «Осасуну», «Сельта» уступила «Эльче»
151сегодня, 20:59
Ко всем новостям
Последние новости
Защитник «Ланса» Гради получил красную за фол на 49-й секунде игры с «Ренном». Рекорд Лиги 1 в XXI веке у Тодибо – 9 секунд
6 минут назад
«Наполи» проиграл в Серии А впервые с февраля и во второй раз в 2025 году – «Милану»
6сегодня, 20:54
«Факел» может уволить Шалимова в ближайшее время (Metaratings)
2сегодня, 21:05
«В Испании играют пять из десяти лучших футболистов мира». Санчес Флорес включил в список Мбаппе, Педри, Ямаля, Альвареса и Иско, Винисиуса – нет
8сегодня, 20:52
Конте проиграл Аллегри впервые с 2009 года. Было 5 побед и 2 ничьих
5сегодня, 20:49
Чемпионат Франции. «Ренн» и «Ланс» не забили, «Лилль» проиграл «Лиону», «Ницца» поделила очки с «Парижем»
31сегодня, 20:39
Гуарирапа перешел в «Аль-Шарджу» из «Сочи» на правах аренды до конца сезона
3сегодня, 20:23Фото
Ямаль показал «Трофей Копа» болельщикам «Барсы» перед матчем с «Сосьедадом»
3сегодня, 20:21Фото
Игроки «Реала» приземлились в Алматы после семичасового перелета перед матчем с «Кайратом». В аэропорту их встречала толпа болельщиков
10сегодня, 20:20Видео
Зобнин на вопрос о том, что отсутствие Станковича идет на пользу «Спартаку»: «Это ваше ощущение, у нас все единомышленники. Его присутствие ощущается, даже когда его нет»
2сегодня, 19:38