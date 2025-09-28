Сакич про 3:0 с «Пари НН»: «Отличный матч «Спартака». Ребята пахали, это был единый коллектив, понимавший, что делать»
Ненад Сакич доволен игрой «Спартака» против «Пари НН» (3:0).
– Ребята провели отличный матч. Мы с ними говорили о том, что ты показываешь такую игру, как ты готовишься на неделе. Ребята пахали, это был единый коллектив, команда понимала, что делать.
– Почему стали поздно делать замены?
– Потому что ребята показывали то, что мы требовали. Все молодцы. Вся команда заслуживает похвалы. Мы очень рады за каждого из них. Надеемся, что будем продолжать в том же духе, – сказал ассистент главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
