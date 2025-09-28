Мостовой о «Спартаке»: «Что-то тихо. Не пойму, выиграли или нет? Многие же кричали. Сколько очков до первого места? Слушайте Мостового, он всегда говорит правду»

Александр Мостовой призвал всех не хаять «Спартак».

Красно-белые в 10-м туре Мир РПЛ разгромили «Пари НН » (3:0). Главный тренер команды Деяна Станкович не присутствовал на бровке из-за дисквалификации.

«Что-то как-то тихо и спокойно все. Не пойму, «Спартак» выиграл или проиграл? Многие же кричали, а сейчас...

Сколько очков до первого места? Никто не знает (смеется)? Ой ребята, ребята, все становится потихоньку на свои места, рано или поздно так и будет. Так что не хайте «Спартак», все нормально.

Тем более Станковича говорят нет, а «Спартак» выигрывает. С победой, спартаковцы. Слушайте Мостового, он всегда говорит правду», – сказал бывший полузащитник «Спартака ».

«Спартак» поднялся на 5-е место в таблице РПЛ и отстает от ЦСКА на 3 очка перед дерби. «Локо» – 2-й, «Краснодар» – 3-й, «Зенит» – 4-й