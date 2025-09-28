«Спартак» в третий раз в истории забил 2+ гола в 7 матчах РПЛ подряд. Дважды – при Станковиче

«Спартак» продлил серию матчей Мир РПЛ с 2+ голами.

Красно-белые под руководством Деяна Станковича разгромили «Пари НН » (3:0) в 10-м туре чемпионата России.

«Спартак » в третий раз в своей истории забивает 2 и более гола в 7 матчах РПЛ подряд.

Ранее такие серии у красно-белых были в в 2001 году при Олеге Романцеве (8 матчей) и в прошлом сезоне при Деяне Станковиче (7).