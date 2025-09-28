«Спартак» одержал первую разгромную победу в этом сезоне РПЛ – над «Пари НН» (3:0). На победу «красно-белых» с форой (-2,5) давали коэффициент 3.26
«Спартак» разгромил дома «Пари НН» в 10-м туре Мир РПЛ (3:0).
В прематче «красно-белые» котировались явными фаворитами с коэффициентом 1.30. Победа с форой (-2,5) зашла за 3.26.
Это первая разгромная победа «Спартака» в текущем сезоне РПЛ. Красно-белые не пропускают от «Пари НН» 7 матчей подряд.
