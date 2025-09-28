У «Спартака» 4 победы и 2 ничьих в 6 последних матчах Мир РПЛ. Дальше – ЦСКА

«Спартак» 6 матчей не уступает в чемпионате России.

Команда Деяна Станковича разгромила «Пари НН » (3:0) в 10-м туре.

В последний раз красно-белые проигрывали 9 августа – «Локомотиву» (4:2). После этого они дважды сыграли вничью и одержали четыре победы.

5 октября «Спартак » встретится с ЦСКА.