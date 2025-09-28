У «Спартака» 4 победы и 2 ничьих в 6 последних матчах Мир РПЛ. Дальше – ЦСКА
«Спартак» 6 матчей не уступает в чемпионате России.
Команда Деяна Станковича разгромила «Пари НН» (3:0) в 10-м туре.
В последний раз красно-белые проигрывали 9 августа – «Локомотиву» (4:2). После этого они дважды сыграли вничью и одержали четыре победы.
5 октября «Спартак» встретится с ЦСКА.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
