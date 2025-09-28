«Барселона» забила в 44 матчах подряд и повторила клубный рекорд, установленный в 1940-х
«Барселона» повторила свою рекордную серию по матчам с забитыми голами.
Команда Ханси Флика принимает «Реал Сосьедад» в 7-м туре Ла Лиги (1:1, второй тайм). Жюль Кунде сравнял счет на 43-й минуте.
«Барселона» забивает во всех турнирах на протяжении последних 44 матчей (125 голов). Это повторение рекордной серии клуба, установленной в период с ноября 1942 года по февраль 1944 года (44 матча, 139 голов).
Обновить рекорд каталонцы могут в следующем матче против «ПСЖ» в Лиге чемпионов, который пройдет в среду, 1 октября.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Opta
