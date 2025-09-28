  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Барселона» забила в 44 матчах подряд и повторила клубный рекорд, установленный в 1940-х
5

«Барселона» забила в 44 матчах подряд и повторила клубный рекорд, установленный в 1940-х

«Барселона» повторила свою рекордную серию по матчам с забитыми голами.

Команда Ханси Флика принимает «Реал Сосьедад» в 7-м туре Ла Лиги (1:1, второй тайм). Жюль Кунде сравнял счет на 43-й минуте. 

«Барселона» забивает во всех турнирах на протяжении последних 44 матчей (125 голов). Это повторение рекордной серии клуба, установленной в период с ноября 1942 года по февраль 1944 года (44 матча, 139 голов).

Обновить рекорд каталонцы могут в следующем матче против «ПСЖ» в Лиге чемпионов, который пройдет в среду, 1 октября. 

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?80399 голосов
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Opta
logoБарселона
logoХанс-Дитер Флик
logoЛа Лига
рекорды
logoРеал Сосьедад
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Барса» одержала волевую победу над «Сосьедадом» – 2:1. Кунде забил с паса Рэшфорда, Ямаль ассистировал Левандовскому
53839 минут назад
У Рэшфорда 2+3 в 5 последних матчах за «Барсу». Форвард ассистировал Кунде в игре с «Сосьедадом»
13сегодня, 17:29
Главные новости
Сакич про 3:0 с «Пари НН»: «Отличный матч «Спартака». Ребята пахали, это был единый коллектив, понимавший, что делать»
1 минуту назад
Чемпионат Испании. «Барселона» обыграла «Сосьедад» Захаряна, «Бетис» принимает «Осасуну», «Сельта» уступила «Эльче»
1506 минут назадLive
«Барселона» набрала 9 очков в сезоне, уступая по ходу игры – больше всех в топ-5 лиг
913 минут назад
Флик про 2:1 с «Сосьедадом»: «Барселоне» пришлось потрудиться, соперник низко оборонялся, но победа заслуженная. Здорово, что Ямаль вернулся, все могут увидеть, насколько он хорош»
715 минут назад
«Милан» – «Наполи». 1:0 – Салемакерс забил на 3-й минуте! Онлайн-трансляция
1217 минут назадLive
Чемпионат Италии. «Милан» против «Наполи», «Рома» победила «Верону», «Лечче» и «Болонья» сыграли 2:2
30сегодня, 17:58
У «Барселоны» 7 побед с общим счетом 22:5 и ничья с «Райо» в этом сезоне. Дальше – «ПСЖ»
1326 минут назад
«Спартак» поднялся на 5-е место в таблице РПЛ и отстает от ЦСКА на 3 очка перед дерби. «Локо» – 2-й, «Краснодар» – 3-й, «Зенит» – 4-й
5131 минуту назад
У Ямаля 24 ассиста с начала прошлого сезона за «Барсу». В топ-5 лиг только у Салаха больше – 26
2233 минуты назад
«Барселона» обогнала «Реал» на 1 очко и лидирует в Ла Лиге после 7 туров
3634 минуты назад
Ко всем новостям
Последние новости
Александр Мостовой: «Что-то тихо, не пойму, «Спартак» выиграл или нет? Многие же кричали. Все становится на свои места, слушайте Мостового, он всегда говорит правду»
36 секунд назад
У Пулишича 3+2 в 5 матчах Серии А. Больше очков только у Паса
5 минут назад
«Спартак» в третий раз в истории забил 2+ гола в 7 матчах РПЛ подряд. Дважды – при Станковиче
615 минут назад
Чемпионат Франции. «Ренн» принимает «Ланс», «Лилль» проиграл «Лиону», «Ницца» поделила очки с «Парижем»
3123 минуты назадLive
«Зенит-2» досрочно выиграл группу 2 Второй лиги Б. За четыре тура до конца отрыв увеличился до 16 очков
246 минут назадВидео
Жедсон сделал дубль в матче с «Пари НН». У хавбека «Спартака» не было голевых действий в 4 матчах
16сегодня, 18:06
Официальный Фэнтези АПЛ обновил рекорд: в этом сезоне более 12 млн участников
сегодня, 17:58Фэнтези
Кротов об ужесточении лимита: «Будут появляться российские футболисты. Мы узнаем много новых имен»
8сегодня, 17:53
Ташуев о Глушенкове: «Максим – личность, говорит то, что ощущает. Парень с большим будущим, главное, чтобы ему не мешали»
2сегодня, 17:52
Мостовой о Глушенкове: «Европейские клубы следят, но ситуация не как раньше. Уехал Миранчук, сел в запас, вернулся. Кузяев уехал, сел в запас, вернулся. Там не будут тебя по головке гладить»
7сегодня, 17:46