У Рэшфорда 2+3 в 5 последних матчах за «Барсу». Форвард ассистировал Кунде в игре с «Сосьедадом»

Маркус Рэшфорд набрал 5 очков по «гол+пас» за «Барселону».

Форвард каталонцев отдал голевой пас с углового на Жюля Кунде , сравнявшего счет в матче 7-го тура Ла Лиги против «Реал Сосьедад » (1:1, перерыв). Спортс’’ проводит текстовую онлайн-трансляцию .

Рэшфорд проводит 8-й матч за «Барселону». На его счету 2 гола и 3 ассиста за клуб в сезоне, все очки он набрал в пяти последних играх.

Форвард арендован у «МЮ». Его подробная статистика – здесь .