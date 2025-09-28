У Рэшфорда 2+3 в 5 последних матчах за «Барсу». Форвард ассистировал Кунде в игре с «Сосьедадом»
Маркус Рэшфорд набрал 5 очков по «гол+пас» за «Барселону».
Форвард каталонцев отдал голевой пас с углового на Жюля Кунде, сравнявшего счет в матче 7-го тура Ла Лиги против «Реал Сосьедад» (1:1, перерыв). Спортс’’ проводит текстовую онлайн-трансляцию.
Рэшфорд проводит 8-й матч за «Барселону». На его счету 2 гола и 3 ассиста за клуб в сезоне, все очки он набрал в пяти последних играх.
Форвард арендован у «МЮ». Его подробная статистика – здесь.
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?80396 голосов
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
