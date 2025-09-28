Угальде забил в трех матчах «Спартака» подряд – такого не было с лета 2024 года
Манфред Угальде забил в третьем матче подряд.
Форвард «Спартака» открыл счет на 10-й минуте игры с «Пари НН» в 10-м туре Мир РПЛ.
21 сентября костариканец сделал дубль, выйдя на замену в матче с «Крыльями Советов», а 18 сентября забил «Ростову» в FONBET Кубке России.
До этой серии у Угальде было всего два гола в составе «Спартака» за весь 2025 год, а в трех матчах подряд ему удавалось забить только летом 2024-го.
