Угальде забил в трех матчах «Спартака» подряд – такого не было с лета 2024 года

Манфред Угальде забил в третьем матче подряд.

Форвард «Спартака» открыл счет на 10-й минуте игры с «Пари НН » в 10-м туре Мир РПЛ .

21 сентября костариканец сделал дубль, выйдя на замену в матче с «Крыльями Советов», а 18 сентября забил «Ростову» в FONBET Кубке России.

До этой серии у Угальде было всего два гола в составе «Спартака » за весь 2025 год, а в трех матчах подряд ему удавалось забить только летом 2024-го.

Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .

«Спартак» – «Пари НН». 1:0 – Угальде открыл счет. Онлайн-трансляция