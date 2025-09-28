  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Арсенал» забил 36 голов после угловых за последние три сезона – на 15 больше, чем идущие следом «Челси» и «Тоттенхэм»
38

«Арсенал» забил 36 голов после угловых за последние три сезона – на 15 больше, чем идущие следом «Челси» и «Тоттенхэм»

«Арсенал» лидирует в АПЛ по голам после угловых.

Сегодня лондонцы дважды отличились после стандартов в игре с «Ньюкаслом» (2:1) в 6-м туре.

Начиная с сезона-2023/24 «канониры» 36 раз забили в результате успешных действий при угловых – на 15 больше, чем «Челси» и «Тоттенхэм», делящие второе место по этому показателю.

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?80419 голосов
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sky Sports
logoАрсенал
logoМикель Артета
logoТоттенхэм
logoЧелси
logoпремьер-лига Англия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Арсенал» не проигрывает 5 матчей во всех турнирах – 4 победы и ничья. Дальше – «Олимпиакос» в ЛЧ
39сегодня, 17:37
«Арсенал» обыграл «Ньюкасл», уступая 0:1 к 84-й минуте – 2:1. В лайве на победу «канониров» давали коэффициент 23.00
10сегодня, 17:34
«Ливерпуль» лидирует в АПЛ после 6 туров. «Арсенал» отстает на 2 очка, «Кристал Пэлас» – на 3, «Тоттенхэм» – на 4, «Ман Сити» – на 5, «Челси» – на 7, «МЮ» – на 8
47сегодня, 17:33
Главные новости
Сакич про 3:0 с «Пари НН»: «Отличный матч «Спартака». Ребята пахали, это был единый коллектив, понимавший, что делать»
24 минуты назад
Чемпионат Испании. «Барселона» обыграла «Сосьедад» Захаряна, «Бетис» принимает «Осасуну», «Сельта» уступила «Эльче»
1509 минут назадLive
«Барселона» набрала 9 очков в сезоне, уступая по ходу игры – больше всех в топ-5 лиг
1116 минут назад
Флик про 2:1 с «Сосьедадом»: «Барселоне» пришлось потрудиться, соперник низко оборонялся, но победа заслуженная. Здорово, что Ямаль вернулся, все могут увидеть, насколько он хорош»
818 минут назад
«Милан» – «Наполи». 1:0 – Салемакерс забил на 3-й минуте! Онлайн-трансляция
1320 минут назадLive
Чемпионат Италии. «Милан» против «Наполи», «Рома» победила «Верону», «Лечче» и «Болонья» сыграли 2:2
30сегодня, 17:58
У «Барселоны» 7 побед с общим счетом 22:5 и ничья с «Райо» в этом сезоне. Дальше – «ПСЖ»
1429 минут назад
«Спартак» поднялся на 5-е место в таблице РПЛ и отстает от ЦСКА на 3 очка перед дерби. «Локо» – 2-й, «Краснодар» – 3-й, «Зенит» – 4-й
5234 минуты назад
У Ямаля 24 ассиста с начала прошлого сезона за «Барсу». В топ-5 лиг только у Салаха больше – 26
2236 минут назад
«Барселона» обогнала «Реал» на 1 очко и лидирует в Ла Лиге после 7 туров
3837 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Александр Мостовой: «Что-то тихо, не пойму, «Спартак» выиграл или нет? Многие же кричали. Все становится на свои места, слушайте Мостового, он всегда говорит правду»
23 минуты назад
У Пулишича 3+2 в 5 матчах Серии А. Больше очков только у Паса
8 минут назад
«Спартак» в третий раз в истории забил 2+ гола в 7 матчах РПЛ подряд. Дважды – при Станковиче
618 минут назад
Чемпионат Франции. «Ренн» принимает «Ланс», «Лилль» проиграл «Лиону», «Ницца» поделила очки с «Парижем»
3126 минут назадLive
«Зенит-2» досрочно выиграл группу 2 Второй лиги Б. За четыре тура до конца отрыв увеличился до 16 очков
249 минут назадВидео
Жедсон сделал дубль в матче с «Пари НН». У хавбека «Спартака» не было голевых действий в 4 матчах
16сегодня, 18:06
Официальный Фэнтези АПЛ обновил рекорд: в этом сезоне более 12 млн участников
сегодня, 17:58Фэнтези
Кротов об ужесточении лимита: «Будут появляться российские футболисты. Мы узнаем много новых имен»
8сегодня, 17:53
Ташуев о Глушенкове: «Максим – личность, говорит то, что ощущает. Парень с большим будущим, главное, чтобы ему не мешали»
2сегодня, 17:52
Мостовой о Глушенкове: «Европейские клубы следят, но ситуация не как раньше. Уехал Миранчук, сел в запас, вернулся. Кузяев уехал, сел в запас, вернулся. Там не будут тебя по головке гладить»
7сегодня, 17:46