«Арсенал» забил 36 голов после угловых за последние три сезона – на 15 больше, чем идущие следом «Челси» и «Тоттенхэм»
«Арсенал» лидирует в АПЛ по голам после угловых.
Сегодня лондонцы дважды отличились после стандартов в игре с «Ньюкаслом» (2:1) в 6-м туре.
Начиная с сезона-2023/24 «канониры» 36 раз забили в результате успешных действий при угловых – на 15 больше, чем «Челси» и «Тоттенхэм», делящие второе место по этому показателю.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sky Sports
