«Арсенал» обыграл «Ньюкасл», уступая 0:1 к 84-й минуте – 2:1. В лайве на победу «канониров» давали коэффициент 23.00

«Арсенал» победил на выезде «Ньюкасл» в 6-м туре АПЛ (2:1).

«Ньюкасл» открыл счет на 34-й минуте. «Канониры» сравняли на 84-й, а на 96-й забили победный.

В прематче «Арсенал» котировался фаворитом с коэффициентом 2.20. В лайве перед тем, как счет стал 1:1, коэффициент на победу лондонцев достигал 23.00.

