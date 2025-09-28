Ташуев о Глушенкове: «Максим – личность, говорит то, что ощущает. Парень с большим будущим, главное, чтобы ему не мешали»

Сергей Ташуев считает, что у Максима Глушенкова большое футбольное будущее.

– Как вам игра Максима Глушенкова?

– Нормальная феерия от Макса . Правильная. Использовал уход в середину и удар в дальний угол.

– Раньше он не кайфовал от игры за «Зенит», а теперь кайфует, получается?

– Максим такой человек. Если он видит что‑то черное, то скажет, что это черное. Если видит белое, то скажет, что это белое. Будет зеленое – скажет, что это зеленое. Он говорит, что ощущает. У него есть люди, которые ему что‑то подсказывают, чтобы он был хорошим футболистом. Он профессионал и делает свою работу. Ему вчера давали играть, а он мастер. Хороший удар, левая нога – шикарнейшая.

– Его характер ему не мешает?

– Такие личности – люди особенные. Он – личность. Парень с большим будущим. Главное, чтобы ему не мешали, – сказал бывший главный тренер «Ахмата».