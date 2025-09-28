  • Спортс
  Мостовой о Глушенкове: «Европейские клубы следят, но ситуация не как раньше. Уехал Миранчук, сел в запас, вернулся. Кузяев уехал, сел в запас, вернулся. Там не будут тебя по головке гладить»
Мостовой о Глушенкове: «Европейские клубы следят, но ситуация не как раньше. Уехал Миранчук, сел в запас, вернулся. Кузяев уехал, сел в запас, вернулся. Там не будут тебя по головке гладить»

Александр Мостовой отметил, что россиянам сложно играть в Европе.

– Как вам игра Максима Глушенкова?

– Глушенков уже давно всем все доказал. Кто‑то говорит, что он не радовался при голе, кто‑то – что он обижен на что‑то.

«Зенит» – сильная команда, одна из лучших. Там еще 15 человек сидят, и тоже все хотят играть. Макс шикарно начал прошлый сезон, если бы не травма руки, он бы и весь его так провел. К сожалению, травмы выбивают. Сейчас мы увидели, что Глушенков каким был, такой и есть.

– Многие говорят, что ему мешает характер.

– Без характера в футбол вообще играть нельзя. Лучше пускай будет такой характер.

– Если он так продолжит, то летом уедет в Европу?

– Конечно, за ним следят европейские клубы, но сейчас не такая ситуация, как раньше. Уехал Миранчук, потом сел в запас, вернулся. Кузяев уехал, сел в запас, вернулся. В Европе не будут тебя по головке гладить. Нужно доказывать все время, не каждый день, а каждую тренировку, – сказал бывший полузащитник «Сельты».

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?80413 голосов
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
logoМаксим Глушенков
logoЗенит
logoДинамо Москва
logoпремьер-лига Россия
logoАнтон Миранчук
logoАлександр Мостовой
logoДалер Кузяев
logoМатч ТВ
logoРубин
