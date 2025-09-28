Мостовой о Глушенкове: «Европейские клубы следят, но ситуация не как раньше. Уехал Миранчук, сел в запас, вернулся. Кузяев уехал, сел в запас, вернулся. Там не будут тебя по головке гладить»

Александр Мостовой отметил, что россиянам сложно играть в Европе.

– Как вам игра Максима Глушенкова?

– Глушенков уже давно всем все доказал. Кто‑то говорит, что он не радовался при голе, кто‑то – что он обижен на что‑то.

«Зенит » – сильная команда, одна из лучших. Там еще 15 человек сидят, и тоже все хотят играть. Макс шикарно начал прошлый сезон, если бы не травма руки, он бы и весь его так провел. К сожалению, травмы выбивают. Сейчас мы увидели, что Глушенков каким был, такой и есть.

– Многие говорят, что ему мешает характер.

– Без характера в футбол вообще играть нельзя. Лучше пускай будет такой характер.

– Если он так продолжит, то летом уедет в Европу?

– Конечно, за ним следят европейские клубы, но сейчас не такая ситуация, как раньше. Уехал Миранчук, потом сел в запас, вернулся. Кузяев уехал, сел в запас, вернулся. В Европе не будут тебя по головке гладить. Нужно доказывать все время, не каждый день, а каждую тренировку, – сказал бывший полузащитник «Сельты».