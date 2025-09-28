Ларин о Глушенкове: «Рассчитываю, что он сыграет за «Барселону» или «Атлетико» когда-нибудь. Футболист очень высокого класса»
Николай Ларин рассчитывает увидеть Максима Глушенкова в «Барселоне» в будущем.
Полузащитник «Зенита» сделал покер в матче с «Оренбургом» в 10-м туре Мир РПЛ (5:2).
«Глушенков и до этой игры всегда был на высоком уровне. Удивлен, что он смог забить четыре гола в одном матче, потому что это в принципе случается редко, но Максим – футболист очень высокого класса.
Рассчитываю, что когда-нибудь он сыграет за «Барселону» или «Атлетико», – сказал бывший директор академии «Чертаново».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metaratings
