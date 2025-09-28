Насри об отмене 11-метрового на Дьокереше в матче с «Ньюкаслом»: «Поуп ударил его в колено. Почему это не пенальти?»

Самир Насри выразил недоумение по поводу отмены пенальти на Викторе Дьокереше.

На 14-й минуте матча 6-го тура АПЛ между «Ньюкаслом » и «Арсеналом » Дьокереш выбежал к воротам «сорок» и столкнулся с голкипером Ником Поупом . Главный судья Джарред Джиллетт назначил пенальти, но после просмотра видеоповтора изменил решение . Рефери объяснил это тем, что вратарь коснулся мяча за мгновение до столкновения с соперником.

«Почему на Дьокереше не было пенальти? Поуп ударил его в колено», – написал в соцсети бывший полузащитник «Арсенала».

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (1:0, первый тайм).