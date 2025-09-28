Насри об отмене 11-метрового на Дьокереше в матче с «Ньюкаслом»: «Поуп ударил его в колено. Почему это не пенальти?»
Самир Насри выразил недоумение по поводу отмены пенальти на Викторе Дьокереше.
На 14-й минуте матча 6-го тура АПЛ между «Ньюкаслом» и «Арсеналом» Дьокереш выбежал к воротам «сорок» и столкнулся с голкипером Ником Поупом. Главный судья Джарред Джиллетт назначил пенальти, но после просмотра видеоповтора изменил решение. Рефери объяснил это тем, что вратарь коснулся мяча за мгновение до столкновения с соперником.
«Почему на Дьокереше не было пенальти? Поуп ударил его в колено», – написал в соцсети бывший полузащитник «Арсенала».
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (1:0, первый тайм).
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?79633 голоса
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Самира Насри
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости