  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Директор «Дортмунда» Кель о постах Нмечи про убийство Кирка: «У игроков есть свобода слова, мы в демократической стране, но все осознают ответственность перед клубом»
7

Директор «Дортмунда» Кель о постах Нмечи про убийство Кирка: «У игроков есть свобода слова, мы в демократической стране, но все осознают ответственность перед клубом»

Себастьян Кель прокомментировал реакцию «Боруссии» на публикации Феликса Нмечи.

Полузащитник дортмундской «Боруссии» отреагировал в соцсетях на убийство американского активиста Чарли Кирка: «Праздновать убийство отца двоих детей и человека, который мирно отстаивал свои убеждения, – истинное зло, и это показывает, насколько мы нуждаемся в Христе».

Сообщалось, что руководство дортмундского клуба провело беседу с Нмечей и рекомендовало ему согласовывать свои посты в соцсетях.

«В конце концов, они [игроки] все еще независимые люди, у которых по-прежнему есть свобода слова. Мы живем в демократической стране. И все же каждый осознает ответственность перед клубом.

Прежде всего, Феликс поступил правильно, выразив свои соболезнования. Но сразу после этого он также написал, что не разделяет мнение Кирка по многим вопросам, а просто выразил свои соболезнования его семье.

В клубе мы обсудили этот вопрос, потому что это касается и нас, и болельщиков. Но, в конце концов, у Феликса, очевидно, есть личное мнение по тем или иным вопросам, и он имеет на это право», – сказал спортивный директор «Боруссии» в интервью ZDF.

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?79633 голоса
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sky Sport
logoБоруссия Дортмунд
logoФеликс Нмеча
соцсети
logoбундеслига Германия
Политика
logoСебастьян Кель
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Ливерпуль» лидирует в таблице АПЛ после 6 туров. «Арсенал» отстает на 2 очка, «Кристал Пэлас» – на 3, «Тоттенхэм» – на 4, «Ман Сити» – на 5, «Челси» – на 7, «МЮ» – на 8
3 минуты назад
Чемпионат Англии. «Арсенал» одолел «Ньюкасл», «Астон Вилла» победила «Фулхэм»
13533 минуты назад
«Арсенал» вырвал победу у «Ньюкасла» – 2:1. Мерино сравнял на 84-й, Габриэл забил победный на 96-й
1303 минуты назад
«Барселона» – «Сосьедад». 1:1 – Кунде ответил на гол Одриосолы. Онлайн-трансляция
25719 минут назадLive
«Спартак» – «Пари НН». 2:0 – Жедсон и Угальде забили. Онлайн-трансляция
6627 минут назадLive
Варатынов из «Балтики»: «Талалаев даже лучше Моуринью. Не могу сказать, чем именно, ведь я не работал с Жозе, но наш тренер круче»
3541 минуту назад
Защитник «Балтики» Андраде об удалении в матче с ЦСКА: «В ситуации с Акинфеевым ничего не было. Фол перед второй желтой – мой первый за 80 минут!»
2848 минут назад
Угальде забил в трех матчах «Спартака» подряд – такого не было с лета 2024 года
1148 минут назад
Чемпионат России. ЦСКА на 95-й вырвал победу над «Балтикой», «Спартак» сыграет с «Пари НН», «Сочи» и «Динамо» Махачкала не забили
2046сегодня, 15:51
Чемпионат Испании. «Барселона» сыграет с «Сосьедадом» Захаряна, «Бетис» примет «Осасуну», «Сельта» уступила «Эльче»
132сегодня, 16:15
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Германии. «Кельн» проиграл «Штутгарту», «Унион» принимает «Гамбург»
284 минуты назадLive
У Рэшфорда 2+3 в 8 матчах за «Барселону». Форвард ассистировал Кунде в игре с «Сосьедадом»
56 минут назад
Тренер «Махачкалы» Биджиев про 0:0 с «Сочи»: «Преимущество было на нашей стороне, но этого было мало. Нужно было упростить игру и действовать быстрее»
11 минут назад
Экс-президент Франции Саркози перепутал журналистку с матерью Дембеле в подтрибунке «Парк-де-Пренс»: «Вы можете гордиться им»
213 минут назад
Хавбек «Балтики» Петров о 0:1: «Судья подравнивал игру под ЦСКА. Свистки были только в нашу сторону»
1219 минут назад
Чемпионат Франции. «Ренн» принимает «Ланс», «Лилль» проиграл «Лиону», «Ницца» поделила очки с «Парижем»
3021 минуту назад
Глеб о «Золотом мяче»: «Ямаль – один из лучших игроков мира, но Дембеле заслужил его. Жюри смотрит на результаты не только игрока, но и его команды»
324 минуты назад
В «Балтике» довольны работой Талалаева: «Все нормально, так, как должно быть»
532 минуты назад
Первая лига. «Шинник» обыграл «Ротор», «Факел» и «Чайка» не забили, «Урал» сыграет со СКА в понедельник
1742 минуты назад
Садулаев извинился перед Гудиевым за подкат в матче с «Акроном»: «Контакт был незначительным, к счастью. Мы согласились, что такое бывает»
154 минуты назадФото