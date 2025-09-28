Директор «Дортмунда» Кель о постах Нмечи про убийство Кирка: «У игроков есть свобода слова, мы в демократической стране, но все осознают ответственность перед клубом»

Себастьян Кель прокомментировал реакцию «Боруссии» на публикации Феликса Нмечи.

Полузащитник дортмундской «Боруссии» отреагировал в соцсетях на убийство американского активиста Чарли Кирка: «Праздновать убийство отца двоих детей и человека, который мирно отстаивал свои убеждения, – истинное зло, и это показывает, насколько мы нуждаемся в Христе».

Сообщалось , что руководство дортмундского клуба провело беседу с Нмечей и рекомендовало ему согласовывать свои посты в соцсетях.

«В конце концов, они [игроки] все еще независимые люди, у которых по-прежнему есть свобода слова. Мы живем в демократической стране. И все же каждый осознает ответственность перед клубом.

Прежде всего, Феликс поступил правильно, выразив свои соболезнования. Но сразу после этого он также написал, что не разделяет мнение Кирка по многим вопросам, а просто выразил свои соболезнования его семье.

В клубе мы обсудили этот вопрос, потому что это касается и нас, и болельщиков. Но, в конце концов, у Феликса , очевидно, есть личное мнение по тем или иным вопросам, и он имеет на это право», – сказал спортивный директор «Боруссии » в интервью ZDF.