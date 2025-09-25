Руководство «Боруссии» провело беседу с Нмечей из-за поста о смерти активиста Кирка. Хавбек должен будет впредь согласовывать публикации с клубом (Bild)

Руководство «Боруссии» недовольно публикацией Феликса Нмечи о смерти Чарли Кирка.

Американский активист и соратник президента США Дональда Трампа был смертельно ранен выстрелом в область шеи в среду, 10 сентября, во время выступления в университете в Юте. Его доставили в больницу в критическом состоянии, вскоре стало известно, что мужчина скончался.

Полузащитник дортмундской «Боруссии» отреагировал на убийство Кирка постом в соцсетях: «Праздновать убийство отца двоих детей и человека, который мирно отстаивал свои убеждения, – истинное зло, и это показывает, насколько мы нуждаемся в Христе».

Как сообщает Bild, после того, как публикация Нмечи вызвала общественный резонанс, с футболистом провели беседу руководители «Боруссии» Ларс Риккен и Себастьян Кель . На встрече полузащитнику сказали, что «Боруссия » поддерживает свободу выражения мнений, но его публикация вызвала внутри клуба «слишком большие волнения». Впредь Нмеча должен будет заранее согласовывать свои публикации в соцсетях с экспертами клуба по соцсетям.

Напомним, в 2023 году часть болельщиков «Боруссии» выступала против перехода Нмечи из «Вольфсбурга», обвиняя его в гомофобии на основании его постов в соцсетях. Сообщалось, что в контракте футболиста прописан «пункт об инстаграме», согласно которому за публикации, противоречащие клубным ценностям, предусмотрен штраф в размере 1 млн евро.