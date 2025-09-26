  • Спортс
  • Глава Федерации Палестины о возможном бойкоте матча с Израилем норвежцами: «В Норвегии есть люди, которые призывают к этому. Я это понимаю, но не могу об этом просить»
9

Глава Федерации Палестины о возможном бойкоте матча с Израилем норвежцами: «В Норвегии есть люди, которые призывают к этому. Я это понимаю, но не могу об этом просить»

В Федерации Палестины высказались о возможной поддержке Норвегии.

Ранее бывший полузащитник норвежской сборной Ларс Бохинен призвал футболистов бойкотировать матч с Израилем. Команды встретятся в 7-м туре квалификации ЧМ-2026. Игра состоится 11 октября. 

«Президент [Норвежской футбольной ассоциации, Лизе Клавенесс] сказала, что вы окажете помощь Газе. Мы не ждем от Норвегии большего, чем это.

В Норвегии есть люди в публичном пространстве, которые призывают к бойкоту. Я это понимаю, но не могу об этом просить», – приводит слова главы Палестинской футбольной ассоциации Джибрила Раджуба TV2. 

Опубликовано: Илья Учватов
