Глава Федерации Палестины о возможном бойкоте матча с Израилем норвежцами: «В Норвегии есть люди, которые призывают к этому. Я это понимаю, но не могу об этом просить»

В Федерации Палестины высказались о возможной поддержке Норвегии.

Ранее бывший полузащитник норвежской сборной Ларс Бохинен призвал футболистов бойкотировать матч с Израилем. Команды встретятся в 7-м туре квалификации ЧМ-2026. Игра состоится 11 октября.

«Президент [Норвежской футбольной ассоциации, Лизе Клавенесс] сказала, что вы окажете помощь Газе. Мы не ждем от Норвегии большего, чем это.

В Норвегии есть люди в публичном пространстве, которые призывают к бойкоту. Я это понимаю, но не могу об этом просить», – приводит слова главы Палестинской футбольной ассоциации Джибрила Раджуба TV2.