Дивеев просил замену после гола «Балтике»: «Что-то щелкнуло в ахилле, но сейчас все хорошо»

Игорь Дивеев высказался о своем самочувствии после матча с «Балтикой».

ЦСКА победил калининградцев (1:0) в матче 10-го тура Мир РПЛ . Дивеев забил гол на 95-й минуте.

– Вы после гола попросили замену?

– Что‑то щелкнуло в ахилле, но сейчас все нормально и все хорошо.

– Выработалось понимание с Жоао Виктором?

– Все отлично. С кем бы я ни играл, мне комфортно, – сказал защитник ЦСКА .