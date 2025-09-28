Дивеев просил замену после гола «Балтике»: «Что-то щелкнуло в ахилле, но сейчас все хорошо»
Игорь Дивеев высказался о своем самочувствии после матча с «Балтикой».
ЦСКА победил калининградцев (1:0) в матче 10-го тура Мир РПЛ. Дивеев забил гол на 95-й минуте.
– Вы после гола попросили замену?
– Что‑то щелкнуло в ахилле, но сейчас все нормально и все хорошо.
– Выработалось понимание с Жоао Виктором?
– Все отлично. С кем бы я ни играл, мне комфортно, – сказал защитник ЦСКА.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
