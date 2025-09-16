«Милан» и «Интер» договорились о покупке «Сан-Сиро» у города. Арена будет реконструирована для проведения матчей Евро-2032

«Милан» и «Интер» достигли соглашения о покупке «Сан-Сиро» у города.

Об этом сообщил мэр Милана Джузеппе Сала в эфире Rtl 102.5.

«Если все пойдет хорошо, уже завтра мы вынесем на рассмотрение постановление о продаже «Сан-Сиро ». Фактически мы достигли соглашения с клубами.

Стадион должен быть готов к 2031 году, иначе УЕФА не будет рассматривать Милан в качестве города-организатора Евро-2032. Будет предложено постановление по проекту, затем, поскольку речь идет о продаже столь важного объекта, вопрос будет передан на рассмотрение городского совета.

Сначала пройдут комиссии и обсуждения, а затем уже будет принято решение – да или нет», – сказал Сала.

Евро-2032 пройдет в Италии и Турции.