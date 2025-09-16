  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Милан» и «Интер» договорились о покупке «Сан-Сиро» у города. Арена будет реконструирована для проведения матчей Евро-2032
8

«Милан» и «Интер» договорились о покупке «Сан-Сиро» у города. Арена будет реконструирована для проведения матчей Евро-2032

«Милан» и «Интер» достигли соглашения о покупке «Сан-Сиро» у города.

Об этом сообщил мэр Милана Джузеппе Сала в эфире Rtl 102.5. 

«Если все пойдет хорошо, уже завтра мы вынесем на рассмотрение постановление о продаже «Сан-Сиро». Фактически мы достигли соглашения с клубами. 

Стадион должен быть готов к 2031 году, иначе УЕФА не будет рассматривать Милан в качестве города-организатора Евро-2032. Будет предложено постановление по проекту, затем, поскольку речь идет о продаже столь важного объекта, вопрос будет передан на рассмотрение городского совета.

Сначала пройдут комиссии и обсуждения, а затем уже будет принято решение – да или нет», – сказал Сала.

Евро-2032 пройдет в Италии и Турции.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sky Sport
logoСан-Сиро
Евро-2032
logoМилан
logoсерия А Италия
logoИнтер
бизнес и маркетинг
logoУЕФА
стадионы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Нкунку о «Челси»: «Многому научился. Когда я приехал, все было идеально, потом выбыл из-за травмы. Во 2-м сезоне чувствовал себя хорошо, но тренер принимал другие решения»
54 сентября, 17:05
Глава Серии А: «Проведение Евро-2032 без «Сан-Сиро», «Ла Скала» в мире футбола, стало бы поражением Италии»
53 сентября, 07:54
«Интер» и производитель спортивных часов Sector No Limits стали партнерами. Бренд создаст коллекцию часов с эмблемой клуба
122 августа, 14:08Фото
Модрич после 2:0 «Милана» с «Бари» в Кубке: «Мой новый дом. Спасибо болельщикам за теплый прием на «Сан-Сиро»
518 августа, 19:01
Главные новости
Жена убеждает Жерсона остаться в «Зените». Семье нравится в Санкт-Петербурге (Legalbet)
1 минуту назад
Играйте в «100к1» и смотрите матч «Боруссия» – «Ювентус» сегодня в 22:00 в Okko!
20 минут назадТесты и игры
Слот о трансферах «Ливерпуля»: «Эксперты постоянно говорят про потраченные 450 млн фунтов, забывая, что мы заработали 300 млн. Собослаи тоже стоил бы 100 млн, если бы пришлось его продать»
2024 минуты назад
Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Локомотив» в гостях у «Акрона», «Пари НН» сыграет с «Динамо» Махачкала, «Оренбург» по пенальти одолел «Рубин»
4535 минут назадLive
Кейн о словах Хенесса про «Баварию» в ЛЧ: «Не сказал бы, что мы андердоги. Всегда рассчитываем на победу в каждом турнире»
441 минуту назад
Новиков об ошибке Акинфеева: «Винить Игоря нельзя, игрок «Ростова» просчитал наперед его действия. Надо было выбить мяч на чужую половину»
14сегодня, 15:11
Лига чемпионов стартует! «Арсенал» в гостях у «Атлетика», «Реал» примет «Марсель», «Ювентус» против «Боруссии» Дортмунд, «Бенфика» сыграет с «Карабахом»
105сегодня, 15:00
Лахиялов о том, что не повернулся к флагу России в 2013-м: «Не надо искать никакой подоплеки. Понимаю, когда включают гимн перед первой игрой, но перед каждой? Это не совсем правильно»
25сегодня, 14:57
Маттеус о том, что Хенесс сравнил «Баварию» в ЛЧ с «Хоффенхаймом»: «Не совсем понимаю Ули. «Бавария» – одна из 6 лучших команд Европы и претендент на титул»
10сегодня, 14:33
Джейми О′Хара: «Это одна из худших команд «МЮ», которые я видел. Они ужасны и становятся хуже. 31 очко в 31 матче – это уровень зоны вылета. Не понимаю, как это может продолжаться»
16сегодня, 14:08
Ко всем новостям
Последние новости
МЛС. «Интер Майами» Месси примет «Сиэтл Саундерс»
5 минут назад
Кубок английской лиги. 3-й раунд. «Астон Вилла» сыграет с «Брентфордом», «Кристал Пэлас» против «Миллуолла», «Шеффилд Уэнсдей» примет «Гримсби»
59 минут назад
«Атлетик» – «Арсенал». Дьокереш, Эзе, Мадуэке и Райс играют. Онлайн-трансляция начнется в 19:45
1011 минут назад
Лига чемпионов Азии. «Аль-Хилаль» Малкома встретится с «Аль-Духайлем», «Шанхай» Слуцкого проиграл «Канвону»
618 минут назадLive
«Акрон» – «Локомотив». Комличенко, Руденко, Пруцев и Веселов играют. Онлайн-трансляция
935 минут назадLive
«Оренбург» по пенальти обыграл «Рубин» (4:2) после 0:0 в основное время. Швец и Ходжа не забили в серии, Чумича удалили на 24-й
840 минут назад
Хакими – самый популярный защитник в Фэнтези ЛЧ на Спортсе’’ Рафинью выбирают чаще всех из полузащитников
45 минут назадФэнтези
Оуэн выложил фото с Усиком: «Рад, что встретился с легендой на футбольном поле, а не на ринге»
1049 минут назадФото
Ван Дейк о матче с «Атлетико» в ЛЧ: «Было больно проиграть им в 2020-м. Они никогда не сдаются, у них игроки и тренер мирового класса – мы должны быть готовы»
454 минуты назад
Ещенко о Смолове: «Пригодился бы ЦСКА, но не факт, что подошел бы под футбол Челестини. Возраст ему не мешает, он еще в порядке»
3сегодня, 15:18