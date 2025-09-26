Решение о продаже «Сан-Сиро» «Интеру» и «Милану» примут в понедельник. Политики надеются на реконструкцию стадиона и беспокоятся, не продадут ли американцы землю третьим лицам

Решение о продаже «Сан-Сиро» еще не принято.

Городской совет Милана в понедельник примет решение о продаже стадиона и его территории «Интеру » и «Милану ».

Клубы предложили выкупить землю вокруг стадиона «Джузеппе Меацца», чтобы построить на месте автостоянки новый стадион, а затем снести старую арену, когда строительство будет завершено.

Предложение должно быть рассмотрено до 30 сентября, потому что с ноября будет запрещено сносить второй ярус стадиона «Сан-Сиро » – он станет достаточно старым, чтобы претендовать на статус охраняемого объекта, имеющего историческое значение.

Аргументы против продажи земли двум клубам связаны с тем, что обе команды находятся под управлением американских фондов.

Те, кто выступает против продажи «Сан-Сиро», считают, что в контрактах недостаточно положений, ограничивающих владельцев клубов от последующей продажи стадиона и прилегающей территории третьим лицам.

Также выступающие против продажи настаивают на реконструкции существующего стадиона, что, по мнению «Интера» и «Милана», нецелесообразно.