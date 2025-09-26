  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Решение о продаже «Сан-Сиро» «Интеру» и «Милану» примут в понедельник. Политики надеются на реконструкцию стадиона и беспокоятся, не продадут ли американцы землю третьим лицам
1

Решение о продаже «Сан-Сиро» «Интеру» и «Милану» примут в понедельник. Политики надеются на реконструкцию стадиона и беспокоятся, не продадут ли американцы землю третьим лицам

Решение о продаже «Сан-Сиро» еще не принято.

Городской совет Милана в понедельник примет решение о продаже стадиона и его территории «Интеру» и «Милану».

Клубы предложили выкупить землю вокруг стадиона «Джузеппе Меацца», чтобы построить на месте автостоянки новый стадион, а затем снести старую арену, когда строительство будет завершено.

Предложение должно быть рассмотрено до 30 сентября, потому что с ноября будет запрещено сносить второй ярус стадиона «Сан-Сиро» – он станет достаточно старым, чтобы претендовать на статус охраняемого объекта, имеющего историческое значение.

Аргументы против продажи земли двум клубам связаны с тем, что обе команды находятся под управлением американских фондов.

Те, кто выступает против продажи «Сан-Сиро», считают, что в контрактах недостаточно положений, ограничивающих владельцев клубов от последующей продажи стадиона и прилегающей территории третьим лицам.

Также выступающие против продажи настаивают на реконструкции существующего стадиона, что, по мнению «Интера» и «Милана», нецелесообразно.

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?69793 голоса
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Football-Italia
logoИнтер
logoсерия А Италия
logoМилан
logoСан-Сиро
бизнес
стадионы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Талалаев об обращении к Неценко в ходе матча с «Локо»: «Если у человека нет понимания футбола, он не должен это демонстрировать. Против «Крыльев» он сказал, что игра была равна»
58 минут назад
«Уфа» оспорит результат матча с «Фанкомом» в Кубке из-за участия дисквалифицированного Федчука
425 минут назад
«Ювентус» хочет продать Влаховича в январе. «МЮ» и «Челси» интересуются форвардом (GdS)
636 минут назад
Леони пропустит до года из-за разрыва «крестов», сообщил Слот. Кьезу внесут в заявку ЛЧ
1237 минут назад
Глава федерации футбола Израиля: «Молюсь о конце войны с Палестиной – у нас проблемы только с ХАМАС. Но отстранение не поможет – конфликт на Украине не закончился после бана России»
3244 минуты назад
Трамп допустил перенос матчей ЧМ-2026 из городов США, если в них будет небезопасно: «Сиэтлом и Сан-Франциско управляют радикальные левые безумцы»
61сегодня, 08:17
Чемпионат России. «Динамо» в гостях у «Крыльев», ЦСКА сыграет с «Балтикой» в воскресенье
78сегодня, 08:16
Сегодня празднуют всемирный День встреч со старыми друзьями. DevOps-инженера мы ждем так же сильно, как и таких встреч!
сегодня, 08:00Вакансия
Батраков способен заиграть в «Барсе», считает Глушков: «Сразу тяжело, но он из тех, кто быстро адаптируется»
49сегодня, 07:09
Чемпионат Германии. «Бавария» против «Вердера», «Байер» и «Дортмунд» проведут матчи в субботу
1сегодня, 06:44
Ко всем новостям
Последние новости
«Бавария» – «Вердер». Онлайн-трансляция начнется в 21:30
431 минуту назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» Бензема принимает «Аль-Наср» Роналду
140 минут назад
Рамос о Бускетсе: «Футбол остался без одного из самых блестящих полузащитников. Ты воплощение того, как быть исключительным, оставаясь при этом обычным парнем»
450 минут назад
Чемпионат Франции. «Марсель» в гостях у «Страсбура», «ПСЖ» Сафонова и «Монако» Головина проведут матчи в субботу
53 минуты назад
«Странно, когда живешь в Нижнем Новгороде и болеешь за «Спартак». Директор «Пари НН» перед домашним матчем Кубка с красно-белыми
24сегодня, 07:58
Суперлига Китая. «Шанхай» Слуцкого примет «Мэйчжоу Хакка», начало в 13:00
1сегодня, 07:58
Защитника «Сочи» Литвинова чаще всех проверяли на допинг в 2025-м. Акинфеева, Кривцова и Сергеева – по 2 раза
3сегодня, 07:42
Мерсон о «Челси»: «Не могу поверить, что они не купили вратаря. Можете назвать команду, которая выиграла важные турниры без хорошего голкипера?»
27сегодня, 07:27
Хавбек «Зенита» Михайлов перед «Оренбургом»: «На поле нет друзей. В их матчах очень много борьбы, единоборств»
6сегодня, 06:22
Непомнящий о 2 голах Чалова в 10 играх за ПАОК: «Когда есть люди, способные создавать моменты, Федор будет здорово завершать их. Он игрок-наконечник»
15сегодня, 06:00