Глушаков про «Спартак»: «Уже запутался, кто там играет. Покупают каких-то защитников, которых вскоре в клубе уже нет, а в составе в итоге совсем другие люди. Но все спрашивают с тренеров»
Денис Глушаков раскритиковал трансферную политику «Спартака».
«Тренером «Спартака» должен быть специалист, хорошо знающий философию, историю клуба. И не все же зависит от тренера. Игроков нужно подбирать хорошо, есть спортивный блок. Все спрашивают с тренеров, хотят их постоянно менять, а я бы лучше там поковырялся.
Честно говоря, уже запутался, кто сейчас в «Спартаке» играет. Они покупают каких-то защитников, которых вскоре в клубе уже нет, а в составе в итоге совсем другие люди», – сказал бывший полузащитник красно-белых.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sport24
