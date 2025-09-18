Глушаков о зарплатах футболистов: «В мое время у некоторых россиян были завышенные суммы. У легионеров – то же самое»

Денис Глушаков заявил, что раньше зарплаты российских футболистов были завышены.

– Справедливы ли зарплаты российских футболистов?

– Не знаю, какие зарплаты у нынешних ребят, но в мое время у некоторых россиян суммы были завышенные. Здесь нельзя делить, поэтому то же самое можно сказать и о легионерах.

Везде была такая ситуация, в каждом клубе, а не где-то конкретно. Так получилось, потому что иностранцы незаслуженно стали получать большие деньги.

Россияне видели это и задавались вопросом: почему нам не платят сопоставимые суммы? В итоге получился замкнутый круг, – сказал бывший футболист сборной России Денис Глушаков .

Глушаков про «Спартак»: «Уже запутался, кто там играет. Покупают каких-то защитников, которых вскоре в клубе уже нет, а в составе в итоге совсем другие люди. Но все спрашивают с тренеров»