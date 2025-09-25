Гильерме: «Дуглас просто хотел быть гражданином России, может. Не стоит осуждать человека за желание. Главное, чтобы игрокам не давали паспорта только ради обхода лимита»
Гильерме допустил, что Дугласу Сантосу просто хотелось быть гражданином РФ.
«Я не знаю, какой конкретно интерес был у Дугласа Сантоса, когда он получал паспорт. Может быть, он просто хотел быть гражданином России.
Здесь не стоит осуждать человека за его желание. Главное, чтобы футболистам не давали паспорта только ради того, чтобы обходить лимит и не считаться легионерами.
Если же у человека есть желание получить российское гражданство, никаких проблем я не вижу», – сказал бывший голкипер сборной России, родившийся в Бразилии.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sport24
