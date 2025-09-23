  • Спортс
  • Гильерме: «Книгу на русском я только одну прочитал – это книга Кафанова, которую он сам мне подарил. Очень хочу ознакомиться с русской литературой»
0

Гильерме: «Книгу на русском я только одну прочитал – это книга Кафанова, которую он сам мне подарил. Очень хочу ознакомиться с русской литературой»

Гильерме признался, что прочитал всего одну книгу на русском языке.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев рассказал о планах по разработке списка книг для молодых игроков.

«Не буду врать, раньше я больше читал. Сейчас уже очень мало.

Книгу на русском я только одну прочитал – это книга Виталия Кафанова, которую он сам писал и мне подарил. Очень хочу ознакомиться с русской литературой, потому что я знаю, что это очень интересно. Моя жена любит читать и многое про литературу рассказывала», – сказал бывший вратарь «Локомотива» и сборной России. 

