Гильерме: «Книгу на русском я только одну прочитал – это книга Кафанова, которую он сам мне подарил. Очень хочу ознакомиться с русской литературой»
Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев рассказал о планах по разработке списка книг для молодых игроков.
«Не буду врать, раньше я больше читал. Сейчас уже очень мало.
Книгу на русском я только одну прочитал – это книга Виталия Кафанова, которую он сам писал и мне подарил. Очень хочу ознакомиться с русской литературой, потому что я знаю, что это очень интересно. Моя жена любит читать и многое про литературу рассказывала», – сказал бывший вратарь «Локомотива» и сборной России.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
