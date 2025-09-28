Гильерме считает, что Сафонов может выиграть конкуренцию у Шевалье в «ПСЖ»: «Все зависит от него самого»

Гильерме считает, что Матвей Сафонов может выиграть конкуренцию в «ПСЖ».

«Все зависит от него самого. «ПСЖ » – это топовый клуб. Находиться в нем – это привилегия. Я бы тоже хотел быть игроком такого клуба, жаль, что у меня не получилось.

Если Матвей покажет свои качества и хорошую работу, тогда он будет играть. Так что остается только терпеть. С кем тяжелее конкурировать: с Шевалье или Доннаруммой? Естественно, с Доннаруммой», – сказал экс-вратарь сборной России.

В сезоне-2025/26 Сафонов еще не провел ни одного официального матча за «ПСЖ».