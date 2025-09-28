  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Гильерме считает, что Сафонов может выиграть конкуренцию у Шевалье в «ПСЖ»: «Все зависит от него самого»
3

Гильерме считает, что Сафонов может выиграть конкуренцию у Шевалье в «ПСЖ»: «Все зависит от него самого»

Гильерме считает, что Матвей Сафонов может выиграть конкуренцию в «ПСЖ».

«Все зависит от него самого. «ПСЖ» – это топовый клуб. Находиться в нем – это привилегия. Я бы тоже хотел быть игроком такого клуба, жаль, что у меня не получилось.

Если Матвей покажет свои качества и хорошую работу, тогда он будет играть. Так что остается только терпеть. С кем тяжелее конкурировать: с Шевалье или Доннаруммой? Естественно, с Доннаруммой», – сказал экс-вратарь сборной России.

В сезоне-2025/26 Сафонов еще не провел ни одного официального матча за «ПСЖ».

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?77104 голоса
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoМатвей Сафонов
logoГильерме
logoПСЖ
logoЛюка Шевалье
logoлига 1 Франция
logoДжанлуиджи Доннарумма
logoСпорт-Экспресс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Сафонов про французский: «Год назад сделал маленькое этимологическое открытие: «натюрморт» произошел от nature – «природа» и mort – «мертвый». И это дало мне мощный толчок к дальнейшему изучению»
2425 сентября, 20:29
Сафонов посетил русскую баню в Париже: «Нашли уютный уголок России: жаркий пар с веником, душистый чай и баранки. Атмосфера – как дома»
4324 сентября, 18:28Фото
Головин, Сафонов и Миранчук стали лучшими российскими футболистами в EA FC 26
224 сентября, 11:01Фото
Главные новости
Карвахаль выбыл на 4 недели из-за травмы камбаловидной мышцы
3 минуты назад
Томашевски о «Барсе»: «Контракт Флика не продлят, надеюсь. Он должен был выиграть ЛЧ с таким составом, а они уступили «Интеру». Счет 0:5 в финале с «ПСЖ» все показал»
3246 минут назад
Глушенков о том, поймал ли волну, забив 5 голов в 2 матчах: «Наверное, тьфу‑тьфу‑тьфу. Мяч после покера определю на подставочку возле моих наград»
1855 минут назад
Чемпионат России. ЦСКА против «Балтики», «Спартак» сыграет с «Пари НН»
1308сегодня, 08:37
Мареска об удалениях «Челси»: «Нельзя продолжать раздавать подарки командам АПЛ. Это большая ошибка»
11сегодня, 08:31
Тамерлан Мусаев о списке книг для футболистов: «Мозг будет работать по-другому, и мы услышим много хороших речей от ребят, может»
8сегодня, 08:19
Мостовой готов обучить Абаскаля и Тедеско: «Могу им показать несколько своих голов. Только они не поймут ничего, они же не играли»
70сегодня, 08:09
Энрике о травмах перед матчем ЛЧ: «Жаль, что 5-6 важных футболистов «ПСЖ» и «Барселоны» не сыграют»
14сегодня, 07:30
Чемпионат Англии. «Арсенал» в гостях у «Ньюкасла», «Вилла» против «Фулхэма»
894сегодня, 06:59
Чемпионат Испании. «Барселона» сыграет с «Сосьедадом» Захаряна, «Бетис» примет «Осасуну»
104сегодня, 06:15
Ко всем новостям
Последние новости
Тимощук о 5:2 с «Оренбургом»: «Обидно, что «Зенит» пропустил со стандартов. Нельзя безответственно подходить к таким эпизодам, несмотря на счет»
16 минут назад
Педри – Бускетсу: «Твой футбол, твое видение «Барсы» и жизни останутся навсегда. Уверен, наши пути еще пересекутся, друг»
316 минут назад
ЦСКА – «Балтика». Онлайн-трансляция начнется в 14:30
517 минут назад
Ловчев ответил на критику блогера Мэддисона: «Для меня он никто. Не знаю, кто это. Если бы такое сказал Яшин или Стрельцов – это другое»
819 минут назад
Лаутаро об «Интере»: «На нас постоянно нападают, но мы боремся до конца в каждом турнире. Очень важно быть в тонусе»
327 минут назад
Форвард «Рубина» Сиве: «Россия – безопасная страна, русские очень добрые»
35 минут назад
Первая лига. «Уфа» против «Челябинска», «Ротор» в гостях у «Шинника», «Факел» примет «Чайку», «Урал» сыграет со СКА в понедельник
437 минут назадLive
Мансилья о Черчесове: «Топовый тренер. При нем «Ахмат» стал играть лучше, о чем и говорит результат»
337 минут назад
Жозе Моуринью: «Иногда люди судят обо мне по моим достижениям, а не по текущим реалиям. Но это их проблема, а не моя»
5сегодня, 08:43
Геннадий Орлов: «Зенит» в порядке – уже напоминает команду в чемпионские сезоны»
8сегодня, 08:40