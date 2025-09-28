Гильерме считает, что Сафонов может выиграть конкуренцию у Шевалье в «ПСЖ»: «Все зависит от него самого»
Гильерме считает, что Матвей Сафонов может выиграть конкуренцию в «ПСЖ».
«Все зависит от него самого. «ПСЖ» – это топовый клуб. Находиться в нем – это привилегия. Я бы тоже хотел быть игроком такого клуба, жаль, что у меня не получилось.
Если Матвей покажет свои качества и хорошую работу, тогда он будет играть. Так что остается только терпеть. С кем тяжелее конкурировать: с Шевалье или Доннаруммой? Естественно, с Доннаруммой», – сказал экс-вратарь сборной России.
В сезоне-2025/26 Сафонов еще не провел ни одного официального матча за «ПСЖ».
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?77104 голоса
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
