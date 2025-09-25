Сычев о новом лимите: «Формула спорная. Легионеров сейчас много – отдавать их за бесценок? Это будет странно. Контракты долгосрочные, в них вложены серьезные средства»

Дмитрий Сычев считает, что изменение лимита на легионеров может создать проблемы.

– Ужесточение лимита на легионеров поможет молодым играть больше?

– Пока формула какая-то спорная. Не до конца понимаю, как все будет выглядеть. Поэтому отвечать рано. Посыл интересный – чтобы появлялось больше молодых ребят. Очень сложно сказать, как это будет исполнено технически.

Легионеров сейчас много – что с ними делать? Отдавать за бесценок? Это будет странно. Контракты долгосрочные, в них вложены серьезные средства. Этот процесс требует глубокой проработки, но посыл интересный, – сказал бывший форвард сборной России.