Сычев о новом лимите: «Формула спорная. Легионеров сейчас много – отдавать их за бесценок? Это будет странно. Контракты долгосрочные, в них вложены серьезные средства»
Дмитрий Сычев считает, что изменение лимита на легионеров может создать проблемы.
– Ужесточение лимита на легионеров поможет молодым играть больше?
– Пока формула какая-то спорная. Не до конца понимаю, как все будет выглядеть. Поэтому отвечать рано. Посыл интересный – чтобы появлялось больше молодых ребят. Очень сложно сказать, как это будет исполнено технически.
Легионеров сейчас много – что с ними делать? Отдавать за бесценок? Это будет странно. Контракты долгосрочные, в них вложены серьезные средства. Этот процесс требует глубокой проработки, но посыл интересный, – сказал бывший форвард сборной России.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Metaratings
