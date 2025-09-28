Виейра о Моуринью: «У нас были сложные отношения, я ушел за несколько месяцев до требла «Интера» по своей вине. Теперь, сам будучи тренером, я понимаю его точку зрения»

Патрик Виейра высказался о взаимоотношениях с Жозе Моуринью в «Интере».

«Я ушел в январе, за несколько месяцев до требла. Но это была моя вина, а не Моуринью .

Он всегда говорил мне все открыто. У нас были сложные, но стабильные отношения.

Когда мы снова встретились, мы тепло поприветствовали друг друга

И теперь, сам будучи тренером, я понимаю его точку зрения», – сказал бывший полузащитник «Интера », а ныне тренер «Дженоа».