  • Виейра о Моуринью: «У нас были сложные отношения, я ушел за несколько месяцев до требла «Интера» по своей вине. Теперь, сам будучи тренером, я понимаю его точку зрения»
Патрик Виейра высказался о взаимоотношениях с Жозе Моуринью в «Интере».

«Я ушел в январе, за несколько месяцев до требла. Но это была моя вина, а не Моуринью.

Он всегда говорил мне все открыто. У нас были сложные, но стабильные отношения.

Когда мы снова встретились, мы тепло поприветствовали друг друга

И теперь, сам будучи тренером, я понимаю его точку зрения», – сказал бывший полузащитник «Интера», а ныне тренер «Дженоа».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: OneFootball
