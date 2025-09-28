Ловчев ответил на критику блогера Мэддисона: «Для меня он никто. Не знаю, кто это. Если бы такое сказал Яшин или Стрельцов – это другое»

Евгений Ловчев ответил на высказывания блогера Ильи Мэддисона.

Ранее Мэддисон призвал уволить главного тренера «Динамо » Валерия Карпина. Ловчев встал на защиту специалиста.

– Блогер Мэддисон так ответил вам: «Ловчев неадекватен в своих суждениях. Из-за этого «Спартак» сильно страдает. Все эти ветераны собираются и постоянно советуют, дают свое экспертное мнение и несут полнейший бред». Задевают ли вас подобные слова?

– Я этого человека не знаю и знать не хочу. Я его никогда не видел на футбольном поле, а он говорит про тренера нашей сборной. Как бы ни относился к Карпину – это заметнейший футболист и тренер.

Кто Мэддисон для меня такой? Если бы такое сказал Яшин, Стрельцов или Шестернев, это одно. А когда человек, которого я никогда не видел на футбольном поле, говорит про футбол, для меня он никто.

Тогда в эфире я говорил не о себе. Говорил о том, что он оскорбляет человека с футбольного поля – хорошего футболиста. Меня слова Мэддисона не оскорбляют, потому что даже не знаю, кто он такой.

Тогда в эфире завели эту вещь. А ему ни комментаторы, ни кто-то еще не отвечают, поэтому я решил ответить. Мэддисону ответил за футболиста, только и всего, – сказал экс-футболист сборной СССР.