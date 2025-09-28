  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Ловчев ответил на критику блогера Мэддисона: «Для меня он никто. Не знаю, кто это. Если бы такое сказал Яшин или Стрельцов – это другое»
8

Ловчев ответил на критику блогера Мэддисона: «Для меня он никто. Не знаю, кто это. Если бы такое сказал Яшин или Стрельцов – это другое»

Евгений Ловчев ответил на высказывания блогера Ильи Мэддисона.

Ранее Мэддисон призвал уволить главного тренера «Динамо» Валерия Карпина. Ловчев встал на защиту специалиста.

– Блогер Мэддисон так ответил вам: «Ловчев неадекватен в своих суждениях. Из-за этого «Спартак» сильно страдает. Все эти ветераны собираются и постоянно советуют, дают свое экспертное мнение и несут полнейший бред». Задевают ли вас подобные слова?

– Я этого человека не знаю и знать не хочу. Я его никогда не видел на футбольном поле, а он говорит про тренера нашей сборной. Как бы ни относился к Карпину – это заметнейший футболист и тренер.

Кто Мэддисон для меня такой? Если бы такое сказал Яшин, Стрельцов или Шестернев, это одно. А когда человек, которого я никогда не видел на футбольном поле, говорит про футбол, для меня он никто.

Тогда в эфире я говорил не о себе. Говорил о том, что он оскорбляет человека с футбольного поля – хорошего футболиста. Меня слова Мэддисона не оскорбляют, потому что даже не знаю, кто он такой.

Тогда в эфире завели эту вещь. А ему ни комментаторы, ни кто-то еще не отвечают, поэтому я решил ответить. Мэддисону ответил за футболиста, только и всего, – сказал экс-футболист сборной СССР.

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?77108 голосов
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовано: Sports
Источник: Sport24
logoЕвгений Ловчев
logoИлья Мэддисон
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Ловчев за ужесточение лимита: «Иностранцы приезжают невыдающиеся. Надо дать играть молодым, чтобы было больше Батраковых»
74вчера, 02:13
Евгений Ловчев: «Мне стыдно смотреть на «Спартак», но они уже всего на 4 очка отстают от лидера»
2826 сентября, 19:45
Ловчев о проблемах российского футбола: «Не очень много молодых ребят появляется – у нас нет конкуренции. Приезжают какие-то левые иностранцы и ничего не дают»
1826 сентября, 10:10
Главные новости
Карвахаль выбыл на 4 недели из-за травмы камбаловидной мышцы
15 минут назад
Томашевски о «Барсе»: «Контракт Флика не продлят, надеюсь. Он должен был выиграть ЛЧ с таким составом, а они уступили «Интеру». Счет 0:5 в финале с «ПСЖ» все показал»
3248 минут назад
Глушенков о том, поймал ли волну, забив 5 голов в 2 матчах: «Наверное, тьфу‑тьфу‑тьфу. Мяч после покера определю на подставочку возле моих наград»
2157 минут назад
Чемпионат России. ЦСКА против «Балтики», «Спартак» сыграет с «Пари НН»
1308сегодня, 08:37
Мареска об удалениях «Челси»: «Нельзя продолжать раздавать подарки командам АПЛ. Это большая ошибка»
11сегодня, 08:31
Тамерлан Мусаев о списке книг для футболистов: «Мозг будет работать по-другому, и мы услышим много хороших речей от ребят, может»
8сегодня, 08:19
Мостовой готов обучить Абаскаля и Тедеско: «Могу им показать несколько своих голов. Только они не поймут ничего, они же не играли»
71сегодня, 08:09
Энрике о травмах перед матчем ЛЧ: «Жаль, что 5-6 важных футболистов «ПСЖ» и «Барселоны» не сыграют»
14сегодня, 07:30
Чемпионат Англии. «Арсенал» в гостях у «Ньюкасла», «Вилла» против «Фулхэма»
894сегодня, 06:59
Чемпионат Испании. «Барселона» сыграет с «Сосьедадом» Захаряна, «Бетис» примет «Осасуну»
104сегодня, 06:15
Ко всем новостям
Последние новости
Тимощук о 5:2 с «Оренбургом»: «Обидно, что «Зенит» пропустил со стандартов. Нельзя безответственно подходить к таким эпизодам, несмотря на счет»
18 минут назад
Педри – Бускетсу: «Твой футбол, твое видение «Барсы» и жизни останутся навсегда. Уверен, наши пути еще пересекутся, друг»
318 минут назад
ЦСКА – «Балтика». Онлайн-трансляция начнется в 14:30
519 минут назад
Лаутаро об «Интере»: «На нас постоянно нападают, но мы боремся до конца в каждом турнире. Очень важно быть в тонусе»
429 минут назад
Форвард «Рубина» Сиве: «Россия – безопасная страна, русские очень добрые»
37 минут назад
Первая лига. «Уфа» против «Челябинска», «Ротор» в гостях у «Шинника», «Факел» примет «Чайку», «Урал» сыграет со СКА в понедельник
439 минут назадLive
Мансилья о Черчесове: «Топовый тренер. При нем «Ахмат» стал играть лучше, о чем и говорит результат»
339 минут назад
Жозе Моуринью: «Иногда люди судят обо мне по моим достижениям, а не по текущим реалиям. Но это их проблема, а не моя»
5сегодня, 08:43
Геннадий Орлов: «Зенит» в порядке – уже напоминает команду в чемпионские сезоны»
8сегодня, 08:40
Чемпионат Германии. «Хоффенхайм» в гостях у «Фрайбурга», «Кельн» принимает «Штутгарт»
27сегодня, 08:39