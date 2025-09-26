  • Спортс
  Ловчев о проблемах российского футбола: «Не очень много молодых ребят появляется – у нас нет конкуренции. Приезжают какие-то левые иностранцы и ничего не дают»
Ловчев о проблемах российского футбола: «Не очень много молодых ребят появляется – у нас нет конкуренции. Приезжают какие-то левые иностранцы и ничего не дают»

Евгений Ловчев высказался о проблемах российского футбола.

«Сегодня главная проблема российского футбола – неучастие в еврокубках. Участи в международных матчах это и стимул, и повышение мастерства по большому счету.

Еще одна проблема – не очень много молодых ребят появляется, которым должны давать шанс. И поэтому у нас нет конкуренции. Приезжают какие-то левые иностранцы и ничего нам не дают.

Я не вижу, что ситуация может поменяться. Каждый день я просто что-то слышу. Когда один футбольный руководитель рассказывал нам, что построили 90 полей, я спросил: знает ли он, сколько у нас регионов? Их сто!

Значит, в Московской области построили одно поле, и они думают, что этого хватит. Удивительная вещь», – сказал бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sport24
logoЕвгений Ловчев
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
