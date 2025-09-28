Юлманд о 2:1 с «Санкт-Паули»: «Байеру» все еще нужно время, чтобы начать играть в свой футбол»
Каспер Юлманд оценил гостевую победу «Байера» над «Санкт-Паули» (2:1) в Бундеслиге.
«Нам пришлось упорно бороться, но в итоге мы победили. Здесь очень сложно играть. Нужно стоять на своем, биться, и в итоге мы добились результата.
Нам все еще нужно время – не столько для побед, сколько для того, чтобы начать играть в свой футбол. Наш второй гол наглядно показал, к чему мы стремимся. Сегодня мы сыграли куда лучше [чем с «Гладбахом» – 1:1]», – сказал тренер «Байера».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт Бундеслиги
