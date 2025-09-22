Юлманд об 1:1 с «Гладбахом»: «Байер» недоволен результатом. Когда преимущество лишь в один гол, нужно лучше обороняться»

Каспер Юлманд оценил ничью «Байера» с «Боруссией» Менхенгладбах (1:1) в Бундеслиге.

«Аспириновые» упустили победу на 92-й минуте.

«Мы недовольны результатом. Когда преимущество лишь в один гол, нужно лучше обороняться. В этом и есть разница между ничьей и победой», – сказал тренер «Байера ».