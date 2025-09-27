«Ливерпуль» проиграл «Кристал Пэлас», пропустив на 97-й минуте – 1:2. Перед решающим голом вероятность поражения мерсисайдцев была 3,8%

«Ливерпуль» уступил «Кристал Пэлас» (1:2) в гостях в 6-м туре АПЛ.

«Пэлас» открыл счет на 9-й минуте. «Ливерпуль» сравнял на 87-й. Хозяева забили победный гол на 97-й.

В прематче команда Арне Слота котировалась явным фаворитом. На победу «Пэлас» букмекеры давали 4.30. В лайве перед победным голом коэффициент на хозяев достигал 26.00 (примерно 3,8% вероятности).

Дикая плотность в РПЛ – от лидера до 7-го места всего 4 очка! Такого старта еще не было