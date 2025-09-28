«Аль-Иттихад» Бензема уволил Блана после поражения от «Аль-Насра» Роналду
«Аль-Иттихад» объявил о расторжении контракта с тренером Лораном Бланом.
В пятницу клуб из Джидды, за который выступает Карим Бензема, уступил дома «Аль-Насру» Криштиану Роналду (0:2) в 4-м туре чемпионата Саудовской Аравии и занимает третье место в таблице.
Исполняющим обязанности тренера «Аль-Иттихада» назначен ассистент Блана Хассан Халифа, его помощником – Иван Карраско, тренер молодежной команды.
Блан возглавлял «Аль-Иттихад» с июля 2024 года, выиграв с ним в прошлом сезона чемпионат и Кубок короля Саудовской Аравии.
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?75459 голосов
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: страница «Аль-Иттихада» в Х
