«Аль-Иттихад» Бензема уволил Блана после поражения от «Аль-Насра» Роналду

«Аль-Иттихад » объявил о расторжении контракта с тренером Лораном Бланом .

В пятницу клуб из Джидды, за который выступает Карим Бензема, уступил дома «Аль-Насру » Криштиану Роналду (0:2) в 4-м туре чемпионата Саудовской Аравии и занимает третье место в таблице.

Исполняющим обязанности тренера «Аль-Иттихада» назначен ассистент Блана Хассан Халифа, его помощником – Иван Карраско, тренер молодежной команды.

Блан возглавлял «Аль-Иттихад» с июля 2024 года, выиграв с ним в прошлом сезона чемпионат и Кубок короля Саудовской Аравии.