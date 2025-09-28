3

«Аль-Иттихад» Бензема уволил Блана после поражения от «Аль-Насра» Роналду

«Аль-Иттихад» объявил о расторжении контракта с тренером Лораном Бланом.

В пятницу клуб из Джидды, за который выступает Карим Бензема, уступил дома «Аль-Насру» Криштиану Роналду (0:2) в 4-м туре чемпионата Саудовской Аравии и занимает третье место в таблице.

Исполняющим обязанности тренера «Аль-Иттихада» назначен ассистент Блана Хассан Халифа, его помощником – Иван Карраско, тренер молодежной команды.

Блан возглавлял «Аль-Иттихад» с июля 2024 года, выиграв с ним в прошлом сезона чемпионат и Кубок короля Саудовской Аравии.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: страница «Аль-Иттихада» в Х
logoАль-Иттихад Джидда
logoЛоран Блан
отставки
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoвысшая лига Саудовская Аравия
