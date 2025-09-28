«😂😂😂». Кроос о словах Видаля, что тот многому его научил в футболе
Тони Кроос отреагировал на слова Артуро Видаля, что тот учил его футболу.
Бывший полузащитник «Реала» и сборной Германии оставил комментарий под постом с отрывком из интервью Видаля, в котором чилиец рассказал, как помогал Кроосу улучшить навыки с мячом во время их совместного выступления за «Байер».
«Тони Кроос многому у меня научился, мы играли вместе за «Байер». У него была хорошая техника, но ему не хватало касания.
Тони пришел ко мне и Ренато Аугусто, мы объяснили ему, что такое футбол – многому его научили», – сказал экс-полузащитник «Ювентуса» и «Баварии» в подкасте Davoo Xeneize еще в 2024 году.
Аккаунт Skiller в инстаграме на днях опубликовал это заявление. И Тони отреагировал на слова чилийца.
«😂😂😂», – прокомментировал публикацию Кроос.
Скриншот: instagram.com/skiller
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: инстаграм Skiller
