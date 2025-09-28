«😂😂😂». Кроос о словах Видаля, что тот многому его научил в футболе

Тони Кроос отреагировал на слова Артуро Видаля, что тот учил его футболу.

Бывший полузащитник «Реала » и сборной Германии оставил комментарий под постом с отрывком из интервью Видаля , в котором чилиец рассказал, как помогал Кроосу улучшить навыки с мячом во время их совместного выступления за «Байер».

«Тони Кроос многому у меня научился, мы играли вместе за «Байер ». У него была хорошая техника, но ему не хватало касания.

Тони пришел ко мне и Ренато Аугусто, мы объяснили ему, что такое футбол – многому его научили», – сказал экс-полузащитник «Ювентуса» и «Баварии» в подкасте Davoo Xeneize еще в 2024 году.

Аккаунт Skiller в инстаграме на днях опубликовал это заявление. И Тони отреагировал на слова чилийца.

«😂😂😂», – прокомментировал публикацию Кроос.

Скриншот: instagram.com/skiller