Кроос о «Реале»: «В прошлом сезоне мы не обыграли ни одного по-настоящему сильного соперника. Очень необычно»
Тони Кроос отметил проблему «Реала» в прошлом сезоне.
«Произошли очевидные изменения в игре и на некоторых позициях и в игре. Для окончательного прогноза потребуется больше испытаний.
Проблема прошлого сезона заключалась в том, что мы не обыграли ни одну по-настоящему сильную команду. Это очень необычно», – сказал бывший полузащитник «Реала» в подкасте Einfach mal Luppen.
Да
Нет
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости