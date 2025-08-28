Кроос о «Реале»: «В прошлом сезоне мы не обыграли ни одного по-настоящему сильного соперника. Очень необычно»

Тони Кроос отметил проблему «Реала» в прошлом сезоне.

«Произошли очевидные изменения в игре и на некоторых позициях и в игре. Для окончательного прогноза потребуется больше испытаний.

Проблема прошлого сезона заключалась в том, что мы не обыграли ни одну по-настоящему сильную команду. Это очень необычно», – сказал бывший полузащитник «Реала » в подкасте Einfach mal Luppen.