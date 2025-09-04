Кроос о трансфере Исака в «Ливерпуль»: «Половина слушателей нашего подкаста никогда не слышала о нем. Судите сами»

Тони Кроос считает Александера Исака малоизвестным футболистом.

Перед закрытием трансферного окна 25-летний нападающий перешел в «Ливерпуль » из «Ньюкасла». Сумма сделки оценивается в 125 миллионов фунтов.

Тони прокомментировал этот трансфер в подкасте Einfach mal Luppen, который он ведет вместе со своим братом Феликсом .

– Я скажу, что примерно... Да, я уверен в наших слушателях: я бы сказал, что половина из них никогда не слышали об Исаке . Судите сами. Серьезно, – сказал бывший полузащитник «Реала».

– [Знают его] только по игре за «Боруссию» , – предположил Феликс.

– По игре за «Боруссию», ладно. Но тогда не было ничего особенного, – подытожил Тони .