Кроос о трансфере Исака в «Ливерпуль»: «Половина слушателей нашего подкаста никогда не слышала о нем. Судите сами»
Тони Кроос считает Александера Исака малоизвестным футболистом.
Перед закрытием трансферного окна 25-летний нападающий перешел в «Ливерпуль» из «Ньюкасла». Сумма сделки оценивается в 125 миллионов фунтов.
Тони прокомментировал этот трансфер в подкасте Einfach mal Luppen, который он ведет вместе со своим братом Феликсом.
– Я скажу, что примерно... Да, я уверен в наших слушателях: я бы сказал, что половина из них никогда не слышали об Исаке. Судите сами. Серьезно, – сказал бывший полузащитник «Реала».
– [Знают его] только по игре за «Боруссию», – предположил Феликс.
– По игре за «Боруссию», ладно. Но тогда не было ничего особенного, – подытожил Тони.
Нули России с Иорданией – как вам?9174 голоса
Стыдно
Нормально, достойный соперник
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Bild
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости