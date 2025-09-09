Кроос о сборной Германии: «Сейчас мы далеки от того, чтобы говорить о победе на ЧМ, но у нас есть сильные стороны. В отборе нам повезло попасть в группу, не выйти из которой невозможно»

Тони Кроос не считает сборную Германии одним из фаворитов ЧМ-2026.

В сентябре немецкая команда уступила Словакии (0:2) и обыграла Северную Ирландию (3:1) в отборочных матчах.

«Сейчас наша команда не из тех, у кого могут быть самые большие амбиции. Потому что другие просто лучше. И все же я считаю, что, если мы можем выбирать из лучших немецких игроков, и все они в хорошей форме, то у нас все еще есть сильные стороны.

Правда в том, что в настоящее время мы очень далеки от того, чтобы говорить о победе на чемпионате мира. Но турнир пройдет следующим летом. При нынешней ситуации мы находимся не в лучшем положении. Но летом – давайте постараемся, чтобы наши лучшие игроки были в форме. Нам очень повезло, что [в отборе] мы попали в группу, из которой невозможно не выйти», – сказал бывший полузащитник «Реала» и сборной Германии в подкасте Einfach mal Luppen.