«Атлетико» может убрать табличку Куртуа с аллеи легенд клуба
«Атлетико» может убрать табличку Тибо Куртуа с территории стадиона.
Перед сегодняшним дерби против «Реала» в 7-м туре Ла Лиги (5:2) фанаты «матрасников» в очередной раз закидали мусором именную табличку бельгийского вратаря.
Как сообщает журналист The Athletic Гильермо Раи, в «Атлетико» серьезно рассматривают возможность изменения системы отбора бывших игроков клуба, чьи таблички будут размещены на аллее легенд. Соответствующие решения могут приниматься по итогам голосования болельщиков.
Табличку с именем Куртуа могут навсегда убрать.
Тибо выступал за «Атлетико» с 2011 по 2014 год. С 2018-го он играет за «Реал».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Гильермо Раи
