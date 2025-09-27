«Атлетико» может убрать табличку Куртуа с аллеи легенд клуба

«Атлетико» может убрать табличку Тибо Куртуа с территории стадиона.

Перед сегодняшним дерби против «Реала» в 7-м туре Ла Лиги (5:2) фанаты «матрасников» в очередной раз закидали мусором именную табличку бельгийского вратаря.

Как сообщает журналист The Athletic Гильермо Раи, в «Атлетико» серьезно рассматривают возможность изменения системы отбора бывших игроков клуба, чьи таблички будут размещены на аллее легенд. Соответствующие решения могут приниматься по итогам голосования болельщиков.

Табличку с именем Куртуа могут навсегда убрать.

Тибо выступал за «Атлетико » с 2011 по 2014 год. С 2018-го он играет за «Реал».