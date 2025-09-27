Аморим после 1:3 с «Брентфордом»: «МЮ» хочет побеждать, но мы не контролировали игру. Нужно играть в свой футбол, а не в футбол соперника»
Рубен Аморим прокомментировал поражение от «Брентфорда» (1:3).
«Конечно, мы хотим побеждать. Мы не контролировали ход игры. Мы играли в футбол «Брентфорда». Первые мячи, вторые мячи, стандартные положения. Все ключевые моменты – против нас. Тяжело снова проигрывать, но нам нужно думать о следующем матче.
Первый гол забит после длинного паса. Мы работали над этим на неделе, а также над стандартными положениями. Мы знали, что будут длинные пасы. Нам нужно играть лучше.
Мы не играли в свой футбол. Мы контролировали игру только в некоторые моменты. Но в целом все было примерно одинаково. Нам нужно играть в свой футбол, а не в футбол соперника, однако в этом они были сильнее», – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».
