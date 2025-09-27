У Аморима 17 поражений в 33 матчах АПЛ – на 3 больше, чем в 167 играх чемпионата Португалии
Рубен Аморим проиграл больше матчей в АПЛ, чем в чемпионате Португалии.
Сегодня «Манчестер Юнайтед» под руководством португальского специалиста уступил «Брентфорду» в 6-м туре чемпионата Англии (1:3).
Это был 200-й матч Аморима в высших дивизионах в качестве главного тренера. В 33 играх Премьер-лиги он потерпел на три поражения больше (17), чем в 167 матчах Примейры (14).
Ранее Рубен возглавлял «Брагу» и «Спортинг».
«МЮ» при Амориме выиграл 9 из 33 матчей в АПЛ и проиграл 17. Общий счет – 39:53
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?72883 голоса
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Opta Sports
