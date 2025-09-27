  • Спортс
  • У Аморима 17 поражений в 33 матчах АПЛ – на 3 больше, чем в 167 играх чемпионата Португалии
9

У Аморима 17 поражений в 33 матчах АПЛ – на 3 больше, чем в 167 играх чемпионата Португалии

Рубен Аморим проиграл больше матчей в АПЛ, чем в чемпионате Португалии.

Сегодня «Манчестер Юнайтед» под руководством португальского специалиста уступил «Брентфорду» в 6-м туре чемпионата Англии (1:3). 

Это был 200-й матч Аморима в высших дивизионах в качестве главного тренера. В 33 играх Премьер-лиги он потерпел на три поражения больше (17), чем в 167 матчах Примейры (14). 

Ранее Рубен возглавлял «Брагу» и «Спортинг». 

«МЮ» при Амориме выиграл 9 из 33 матчей в АПЛ и проиграл 17. Общий счет – 39:53

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Opta Sports
logoРубен Аморим
logoМанчестер Юнайтед
logoБрентфорд
logoпремьер-лига Англия
logoвысшая лига Португалия
