У Холанда 13+3 в 9 матчах сезона за «Ман Сити» и Норвегию. Эрлинг отдал ассист с «Бернли» – первый за клуб в сезоне
Эрлинг Холанд отдал первый ассист за «Ман Сити» в сезоне.
Нападающий «Манчестер Сити» отдал голевой пас на Матеуша Нунеша в игре с «Бернли» в 6-м туре АПЛ (3:1, второй тайм).
В общей сложности у Холанда в этом сезоне 13 мячей и 3 ассиста в 9 играх за «Ман Сити» и сборную Норвегии.
Ранее норвежец забил по голу в матчах с «Наполи», «Брайтоном» и Финляндией, сделал дубль в игре с «Манчестер Юнайтед» и пять раз отличился в матче с Молдовой.
В игре с Молдовой Холанд также отдал две голевые передачи. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?72905 голосов
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости