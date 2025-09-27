У Холанда 13+3 в 9 матчах сезона за «Ман Сити» и Норвегию. Эрлинг отдал ассист с «Бернли» – первый за клуб в сезоне

Эрлинг Холанд отдал первый ассист за «Ман Сити» в сезоне.

Нападающий «Манчестер Сити » отдал голевой пас на Матеуша Нунеша в игре с «Бернли » в 6-м туре АПЛ (3:1, второй тайм).

В общей сложности у Холанда в этом сезоне 13 мячей и 3 ассиста в 9 играх за «Ман Сити» и сборную Норвегии.

Ранее норвежец забил по голу в матчах с «Наполи», «Брайтоном» и Финляндией, сделал дубль в игре с «Манчестер Юнайтед» и пять раз отличился в матче с Молдовой.

В игре с Молдовой Холанд также отдал две голевые передачи. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .