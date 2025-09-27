У Холанда 8 голов в 6 матчах АПЛ. Форвард «Ман Сити» лидирует в списке бомбардиров
Эрлинг Холанд упрочил лидерство в списке лучших бомбардиров АПЛ .
Нападающий «Манчестер Сити» сделал дубль в матче против «Бернли» в 6-м туре АПЛ (5:1).
Теперь на счету норвежского футболиста 8 забитых мячей в 6 играх текущего розыгрыше чемпионата Англии. Холанд занимает 1-е место в списке лучших бомбардиров турнира, его ближайшие преследователи – Энтойн Семеньо («Борнмут»), Джейдон Энтони («Бернли») и Игор Тиаго («Брентфорд») – забили по 4 гола.
Подробную статистику игрока можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
