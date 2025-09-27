У «Ман Сити» 4 победы и ничья в 5 последних матчах

«Ман Сити» продлил серию без поражений.

Команда Пепа Гвардиолы обыграла «Бернли » (5:1) в 6-м туре АПЛ .

Перед этим «горожане» обыграли «МЮ» в АПЛ (3:0), «Наполи» в Лиге чемпионов (2:0), «Хаддерсфилд» в Кубке английской лиги (2:0) и сыграли вничью с «Арсеналом» в 5-м туре (1:1).

Следующий матч «Сити » в гостях у «Монако» в Лиге чемпионов 1 октября.