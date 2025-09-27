У «Ман Сити» 4 победы и ничья в 5 последних матчах
«Ман Сити» продлил серию без поражений.
Команда Пепа Гвардиолы обыграла «Бернли» (5:1) в 6-м туре АПЛ.
Перед этим «горожане» обыграли «МЮ» в АПЛ (3:0), «Наполи» в Лиге чемпионов (2:0), «Хаддерсфилд» в Кубке английской лиги (2:0) и сыграли вничью с «Арсеналом» в 5-м туре (1:1).
Следующий матч «Сити» в гостях у «Монако» в Лиге чемпионов 1 октября.
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?72882 голоса
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости