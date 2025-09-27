«Локомотив» после ошибки Ставера забил «Рубину». Голкипер выронил мяч в ворота после дальнего удара Баринова

«Рубин» пропустил от «Локомотива» после ошибки вратаря.

Команды Рашида Рахимова и Михаила Галактионова встречаются в 10-м туре Мир РПЛ в Москве.

На 78-й минуте полузащитник хозяев Дмитрий Баринов нанес удар из-за пределов штрафной площади. Голкипер Евгений Ставер попытался поймать мяч и прижать к груди, но тот выскочил из рук и влетел в ворота – 1:0 в пользу железнодорожников.

