«МЮ» впервые за 88 лет проиграл «Брентфорду» в чемпионате два раза подряд

«Манчестер Юнайтед» установил антирекорд в матчах с «Брентфордом».

«МЮ» впервые за 88 лет проиграл «Брентфорду» в чемпионате два раза подряд.

Сегодня манкунианцы уступили 1:3. В прошлом сезоне проиграли 3:4.

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?72021 голос
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовано: Sports
Источник: Squawka
logoМанчестер Юнайтед
logoБрентфорд
logoпремьер-лига Англия
рекорды
