«МЮ» впервые за 88 лет проиграл «Брентфорду» в чемпионате два раза подряд
«Манчестер Юнайтед» установил антирекорд в матчах с «Брентфордом».
«МЮ» впервые за 88 лет проиграл «Брентфорду» в чемпионате два раза подряд.
Сегодня манкунианцы уступили 1:3. В прошлом сезоне проиграли 3:4.
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?72021 голос
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
