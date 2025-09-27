Бруну – лидер АПЛ по незабитым пенальти с момента дебюта за «МЮ»: 6 промахов после 29 попыток
Бруну Фернандеш стал лидером АПЛ по незабитым пенальти с момента дебюта в лиге.
На 76-й минуте игры с «Брентфордом» при счете 1:2 хавбек отправил мяч низом в угол ворот, но голкипер Куивин Келлехер отразил удар соперника.
Бруну Фернандеш стал лидером по количеству промахов с точки в АПЛ с момента своего дебюта. Португалец не забил 6 пенальти из 29 попыток.
Мохамед Салах из «Ливерпуля» не реализовал 5 ударов из 33, у Александара Митровича 5 промахов, но всего из 10 попыток.
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?71541 голос
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
