Бруну – лидер АПЛ по незабитым пенальти с момента дебюта за «МЮ»: 6 промахов после 29 попыток

Бруну Фернандеш стал лидером АПЛ по незабитым пенальти с момента дебюта в лиге.

На 76-й минуте игры с «Брентфордом » при счете 1:2 хавбек отправил мяч низом в угол ворот, но голкипер Куивин Келлехер отразил удар соперника.

Бруну Фернандеш стал лидером по количеству промахов с точки в АПЛ с момента своего дебюта. Португалец не забил 6 пенальти из 29 попыток.

Мохамед Салах из «Ливерпуля» не реализовал 5 ударов из 33, у Александара Митровича 5 промахов, но всего из 10 попыток.