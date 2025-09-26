  • Спортс
  Аморим об «МЮ»: «У меня есть идея, но перед играми я не знаю, как она будет реализована. Лучший способ справиться с этим – думать, что каждый матч последний»
Аморим об «МЮ»: «У меня есть идея, но перед играми я не знаю, как она будет реализована. Лучший способ справиться с этим – думать, что каждый матч последний»

Рубен Аморим поделился ожиданиями от игры с «Брентфордом».

Матч шестого тура АПЛ пройдет 27 сентября в Брентфорде.

«Не хочу говорить, что «МЮ» надо хорошо играть, ведь в этом году нам это удавалось. То, что болельщики не знают, как пройдет следующая игра – это нормально. Честно говоря, у меня есть идея, но я не знаю, как она будет реализована, хотя я главный тренер.

Лучший способ справиться с этим – думать, что каждый матч последний. Сейчас не нужно думать об игре, которая пройдет после. Следующий матч – самый важный, и так будет долгое время», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: BBC
