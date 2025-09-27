Бускетс постарается стать тренером, заявил Маскерано: «У него есть необходимые качества. Серджи все еще отличный футболист, можем наслаждаться его уровнем»
Хавьер Маскерано заявил, что Серджи Бускетс может стать тренером.
Полузащитник, выступающий в «Интер Майами», сообщил о завершении профессиональной карьеры по окончании этого сезона.
«Бускетс сказал мне, что постарается стать тренером. Не знаю, сколько времени это займет, но у него есть все необходимые качества.
Он думал о завершении карьеры последние несколько недель.
Очень жаль, ведь он все еще отличный футболист, и мы можем продолжать наслаждаться его уровнем», – сказал главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Marca
